Dans un long entre­tien accordé à Haute Living, Tommy Paul a bien voulu parler des qualités de son sport préféré, le moins que l’on puisse dire est que l’Américain adore le tennis.

« Le tennis est un sport indé­pen­dant et soli­taire : votre plus grand ennemi sera toujours vous‐même. Mais c’est aussi ce qui vous permet d’at­teindre le niveau supé­rieur. Il y a beau­coup de doutes lorsque vous prati­quez un sport indi­vi­duel, vous n’avez pas d’équipe à blâmer, tout dépend de vous. Vous avez votre équipe de soutien, mais vous êtes le seul à jouer. À mon avis, c’est ce qui fait la beauté de ce sport, et je pense que c’est le plus beau sport du monde pour cette raison »