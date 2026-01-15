Fraîchement qualifié pour les demi‐finales du tournoi d’Adélaïde, Tommy Paul était de passage sur la chaîne Youtube de l’analyste tennis, Gill Gross.
Notamment interrogé sur ses affrontements face aux deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz (2−5) et Jannik Sinner (1−4), l’Américain a fait une confession intéressante concernant la manière qu’ils ont de monter en puissance.
« Ce sont d’excellents joueurs, et ils savent s’adapter. Ils ne vous laissent pas jouer le même tennis qu’au premier set. Souvent, j’ai l’impression de dominer le premier set, mais au deuxième, on remarque facilement que Sinner ou Alcaraz imposent leur style, qu’ils jouent de manière plus agressive, en changeant plus souvent de direction. En gros, ils prennent le contrôle du match au deuxième set ; c’est très difficile de les en empêcher. Surtout après un set, on voit clairement leur état d’esprit changer, et une fois qu’ils ont changé d’état d’esprit, c’est difficile de les empêcher de faire ce qu’ils veulent. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 14:44