ATPOpen d'Australie

Tommy Paul : « Lorsque j’af­fronte Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, j’ai souvent l’im­pres­sion de dominer le premier set. Mais une fois qu’ils ont changé d’état d’es­prit, c’est diffi­cile de les empê­cher de faire ce qu’ils veulent »

Fraîchement qualifié pour les demi‐finales du tournoi d’Adélaïde, Tommy Paul était de passage sur la chaîne Youtube de l’ana­lyste tennis, Gill Gross.

Notamment inter­rogé sur ses affron­te­ments face aux deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz (2−5) et Jannik Sinner (1−4), l’Américain a fait une confes­sion inté­res­sante concer­nant la manière qu’ils ont de monter en puissance. 

« Ce sont d’ex­cel­lents joueurs, et ils savent s’adapter. Ils ne vous laissent pas jouer le même tennis qu’au premier set. Souvent, j’ai l’im­pres­sion de dominer le premier set, mais au deuxième, on remarque faci­le­ment que Sinner ou Alcaraz imposent leur style, qu’ils jouent de manière plus agres­sive, en chan­geant plus souvent de direc­tion. En gros, ils prennent le contrôle du match au deuxième set ; c’est très diffi­cile de les en empê­cher. Surtout après un set, on voit clai­re­ment leur état d’es­prit changer, et une fois qu’ils ont changé d’état d’es­prit, c’est diffi­cile de les empê­cher de faire ce qu’ils veulent. »

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 14:44

