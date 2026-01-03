Présent en Australie pour disputer l’ATP 250 de Brisbane (du 4 au 11 janvier), Tommy Paul a tapé du poing sur la table. La saison vient tout juste de commencer, l’Américain s’attaque à un véritable serpent de mer, le passage à deux semaines des Masters 1000.
Depuis son entrée en vigueur en 2023, le format recueil de nombreuses critiques de la part des joueurs et joueuses, pour la plupart réfractaire à cette décision. Reste à savoir si l’ATP et la WTA entendront cette énième offensive d’un de leurs athlètes.
« La blessure que j’ai subie en 2025 m’a permis de passer trois mois chez moi, à bien récupérer, à me reposer et à m’entraîner correctement. C’est courant dans d’autres sports et je suis sûr que cela va m’aider à bien démarrer l’année 2026. Je me sens très bien, j’ai très envie de concourir. [Mais] c’est une erreur de continuer à organiser des Masters 1000 de deux semaines, cela ne nous apporte rien, à nous les joueurs de tennis », a commenté en conférence de presse le 20e joueur mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
