Tommy Paul pousse un coup de gueule : « C’est une erreur de conti­nuer à orga­niser ça. Cela ne nous apporte rien, à nous les joueurs de tennis »

Jean Muller
Jean Muller

Présent en Australie pour disputer l’ATP 250 de Brisbane (du 4 au 11 janvier), Tommy Paul a tapé du poing sur la table. La saison vient tout juste de commencer, l’Américain s’at­taque à un véri­table serpent de mer, le passage à deux semaines des Masters 1000.

Depuis son entrée en vigueur en 2023, le format recueil de nombreuses critiques de la part des joueurs et joueuses, pour la plupart réfrac­taire à cette déci­sion. Reste à savoir si l’ATP et la WTA enten­dront cette énième offen­sive d’un de leurs athlètes.

« La bles­sure que j’ai subie en 2025 m’a permis de passer trois mois chez moi, à bien récu­pérer, à me reposer et à m’en­traîner correc­te­ment. C’est courant dans d’autres sports et je suis sûr que cela va m’aider à bien démarrer l’année 2026. Je me sens très bien, j’ai très envie de concourir. [Mais] c’est une erreur de conti­nuer à orga­niser des Masters 1000 de deux semaines, cela ne nous apporte rien, à nous les joueurs de tennis », a commenté en confé­rence de presse le 20e joueur mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 15:48

