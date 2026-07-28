De nombreux joueurs américains du circuit ATP étaient présents au mariage de Tommy Paul cet été.
Taylor Fritz, Reilly Opelka et Frances Tiafoe ont répondu présents pour honorer l’union de leur ami.
Malgré leur présence, cela n’a pas empêché Paul d’être touché par l’émotion, comme il l’explique dans une interview accordée à Tennis Channel :
-Journaliste : « Est‐ce que tes amis t’ont fait pleurer ? »
-Tommy Paul : « Non, ils ne l’ont pas fait. Mais tu sais, pendant le mariage, je pensais que j’allais réussir à garder mon calme et ne pas pleurer. Mais finalement, j’ai craqué un peu et j’ai pleuré. »
Des émotions qui finiront par retomber pour l’actuel 21e mondial, qui affronte actuellement le Polonais Kamil Majchrzak au premier tour du tournoi ATP 500 de Washington.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 17:22