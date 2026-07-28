De nombreux joueurs améri­cains du circuit ATP étaient présents au mariage de Tommy Paul cet été.

Taylor Fritz, Reilly Opelka et Frances Tiafoe ont répondu présents pour honorer l’union de leur ami.

Malgré leur présence, cela n’a pas empêché Paul d’être touché par l’émotion, comme il l’explique dans une inter­view accordée à Tennis Channel :

Have your boys made you cry ? 🥲



Tommy Paul and Taylor Fritz on the emotions at Tommy’s wedding. pic.twitter.com/CIq4oIUwNC — Tennis Channel (@TennisChannel) July 27, 2026

-Journaliste : « Est‐ce que tes amis t’ont fait pleurer ? »

-Tommy Paul : « Non, ils ne l’ont pas fait. Mais tu sais, pendant le mariage, je pensais que j’allais réussir à garder mon calme et ne pas pleurer. Mais fina­le­ment, j’ai craqué un peu et j’ai pleuré. »

Des émotions qui fini­ront par retomber pour l’actuel 21e mondial, qui affronte actuel­le­ment le Polonais Kamil Majchrzak au premier tour du tournoi ATP 500 de Washington.