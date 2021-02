Toujours vaillant, et fort de son expé­rience, Tommy Robredo, doyen du cir­cuit, pré­sent cette semaine sur le chal­len­ger de Grande Canarie, a tiré un peu la son­nette d’a­larme à force d’en­tendre qu’il faille un suc­ces­seur à Rafael Nadal : « Le ten­nis espa­gnol a vécu un moment excep­tion­nel, mais main­te­nant nous ne pou­vons pas faire l’er­reur tou­jours d’at­tendre les nou­veaux Nadal, Ferrer, Verdasco, Robredo, Verdasco et López. Les jeunes comme Alcaraz, et même les plus expé­ri­men­tés comme Bautista ou Carreño ne devraient pas por­ter cette res­pon­sa­bi­li­té, ils sont talen­tueux, il faut les lais­ser vivre » a expli­qué Tommy.

Difficile de le contre­dire quand on ana­lyse der­nièr­ment la por­tée média­tique un peu irra­tion­nelle des per­for­mances du jeune Carlos Alcaraz.