On le répète chaque jour pratiquement, mais le compte Instagram Behind the Racquet est un vrai délice car il permet à chaque champion de s’exprimer librement toujours sur le même format en pointant un moment qui a fait basculer leur vie. Pour Tommy Robredo, cela a été le divorce de ses parents. Cet instant digéré, il a alors vécu sa carrière avec plus de plaisir. Dans cette confidence poignante, l’Espagnol explique aussi ce qui a changé depuis qu’il a débuté sa carrière : « Il semble que le sport, pas seulement le tennis, soit plus physique que jamais. Le gars qui remporte le match n’est pas toujours celui qui joue le mieux au tennis ce jour-là, mais celui qui frappe la balle le plus fort. Au début de ma carrière, les tactiques semblaient jouer un rôle plus important dans le match. Maintenant, quand je regarde ou joue des matchs, je ne le vois pas autant. Vous pouvez essayer de construire un point et de nulle part votre adversaire parviendra à faire un coup gagnant. Les joueurs sont plus concentrés que jamais sur le physique. La plupart des joueurs voyagent avec des entraîneurs de fitness, ce qui n’était pas le cas par le passé. »

Enfin, Tommy évoque la fin de sa carrière, et là encore, il une idée très précise de la situation : « J’aime toujours ce que je fais et je veux revenir dans le top 100, ce que je pense pouvoir faire. Ce ne sera pas facile mais quand je suis en bonne santé et que je joue bien, je joue top 100. Je n’ai pas besoin de prendre ma retraite. Pourquoi dois-je écouter les gens ? Je ne joue pas pour les autres, je joue pour moi, j’adore ce sport. Le jour où je trouve plus de passion dans autre chose, c’est le jour où je m’arrête.«