Dans sa longue inter­view accordée à As, Tommy a abordé plusieurs sujets dont les gains sur le circuit qui ont large­ment augmenté grâce à l’aura de Nadal et Federer.

L’Espagnol a aussi été inter­rogé sur la nouvelle géné­ra­tion qui devra prendre la suite du Big 3.

« Medvedev est spec­ta­cu­laire. Il a un très gros service, retourne très bien et tous ses coups sont toujours profonds. Tsitsipas est le plus intel­li­gent, c’est lui qui utilise le mieux l’idée de la tactique. Rublev est très solide. Zverev est un vrai talent, mais il a des hauts et des bas comme à Acapulco. Sinner est un joueur formi­dable pour aller très haut. Alcaraz est comme lui. Je ne sais pas s’il sera numéro un, deux, sept, mais vous sentez qu’il a quelque chose en plus. Ce que nous pouvons faire, c’est de ne pas dire que c’est le nouveau Rafa, mais le nouvel Alcaraz, et alors je pense qu’il fera son chemin »