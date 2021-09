Toni Nadal est de partout sur cette quin­zaine new‐yorkaise. Dans les gradins, pour soutenir Félix Auger‐Aliassime, son joueur, mais aussi dans la presse où il est régu­liè­re­ment solli­cité. C’est cette fois pour Marca qu’il s’est exprimé sur la fameuse compa­raison entre Rafael Nadal, son neveu, et le jeune espoir Carlos Alcaraz.

« Il est juste de faire des compa­rai­sons entre les deux. Nous vivons dans un monde où un joueur est bon par rapport à d’autres, et il est normal de le comparer à Rafael, je le comprends parfai­te­ment. Ce sont des joueurs diffé­rents, mais ils ont des choses en commun. Toutes les personnes qui jouent très bien ont des choses en commun. La première chose est la volonté et la déter­mi­na­tion à gagner, et aujourd’hui il est diffi­cile de voir un gars qui est très concentré. Dès la première fois que je l’ai vu jouer, il m’a surpris. À 18 ans, Alcaraz est déjà plus mature que Rafa au même âge. »