AccueilATPToni Nadal, à propos de l'influence de Ferrero sur Alcaraz après leur...
ATP

Toni Nadal, à propos de l’in­fluence de Ferrero sur Alcaraz après leur sépa­ra­tion : « Juan Carlos a fait du très bon travail sur le court. Je pense que tout restera pareil »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Après avoir fait part de son éton­ne­ment concer­nant le contrat proposé en forme d’ul­ti­matum par le clan Alcaraz à Juan Carlos Ferrero et expliqué qu’il est impos­sible que ce dernier ait été licencié sans l’ap­pro­ba­tion de Carlos Alcaraz, Toni Nadal a été inter­rogé sur l’in­fluence de cette longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion sur l’avenir de l’ac­tuel numéro 1 mondial. 

Et pour l’oncle de Rafa, qui connaît plutôt bien son sujet, l’im­pact de Ferrero sur la carrière de Carlitos restera consi­dé­rable en raison de tout le travail effectué ces sept dernières années. « Juan Carlos a fait un très bon travail sur le terrain. Je pense que tout restera pareil ; les bases sont bien établies. »

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 17:56

Article précédent
Séparée de Tsitsipas, Badosa envoie un message énig­ma­tique : « Des personnes m’ont déçu, des promesses n’ont pas été tenues et certains moments ont été plus doulou­reux que je ne l’au­rais imaginé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.