Après avoir fait part de son étonnement concernant le contrat proposé en forme d’ultimatum par le clan Alcaraz à Juan Carlos Ferrero et expliqué qu’il est impossible que ce dernier ait été licencié sans l’approbation de Carlos Alcaraz, Toni Nadal a été interrogé sur l’influence de cette longue et fructueuse collaboration sur l’avenir de l’actuel numéro 1 mondial.
Et pour l’oncle de Rafa, qui connaît plutôt bien son sujet, l’impact de Ferrero sur la carrière de Carlitos restera considérable en raison de tout le travail effectué ces sept dernières années. « Juan Carlos a fait un très bon travail sur le terrain. Je pense que tout restera pareil ; les bases sont bien établies. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 17:56