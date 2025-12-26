Après avoir fait part de son éton­ne­ment concer­nant le contrat proposé en forme d’ul­ti­matum par le clan Alcaraz à Juan Carlos Ferrero et expliqué qu’il est impos­sible que ce dernier ait été licencié sans l’ap­pro­ba­tion de Carlos Alcaraz, Toni Nadal a été inter­rogé sur l’in­fluence de cette longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion sur l’avenir de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

Et pour l’oncle de Rafa, qui connaît plutôt bien son sujet, l’im­pact de Ferrero sur la carrière de Carlitos restera consi­dé­rable en raison de tout le travail effectué ces sept dernières années. « Juan Carlos a fait un très bon travail sur le terrain. Je pense que tout restera pareil ; les bases sont bien établies. »