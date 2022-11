Au cours d’une confé­rence sur la gestion spor­tive inti­tulée « Tout peut être entraîné », orga­nisée dans la ville espa­gnole de Caceres, Toni Nadal a natu­rel­le­ment évoqué le parcours de son neveu, Rafael, qui a fina­le­ment rapi­de­ment compris que le but, dans la vie comme sur le court, était d’aller au bout de soi‐même et non de se foca­liser sur les autres.

« Ce que j’ai appliqué sur le court de tennis est le même que ce que j’au­rais appliqué à l’ex­té­rieur. Je crois à l’ef­fort, au travail, à la méri­to­cratie, je crois que les gens gagnent des choses à la sueur de leur front, dans le cas de Rafael à la sueur de tout son corps, et c’est ce que j’ai appliqué. Finalement, dépasser les autres n’est pas toujours faisable, se dépasser soi‐même est le grand défi, c’est ce que Rafael a été obligé de faire plus ou moins dès son plus jeune âge, il l’a compris, et dans la vie, la chose fonda­men­tale est de s’amé­liorer avant tout. »