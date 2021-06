Lors d’une récente inter­view pour Tennis Channel, Toni Nadal s’est confié sur sa fameuse règle « règle de quatre » qu’il a enseigné à son neveu Rafael lors­qu’il était encore son coach. Des conseils en appa­rence assez simples et basiques mais qui conti­nuent de pour­suivre le Majorquin, même à 35 ans.

« Je n’ai dit à Rafael que trois choses : Rafael, frappe la balle aussi fort que possible. Si c’est possible, place la balle là où n’est pas à votre adver­saire. Et si c’est possible, met la balle dans les limites du court. Si elle est faute, norma­le­ment ça ne va pas très bien » a déclaré Toni avec un grand sourire. Et j’ai dit autre chose à Rafael. Et c’est le plus impor­tant. Rafael, frappe la balle à chaque fois aussi bien que possible. Mais le but n’est pas seule­ment de gagner, c’est d’être heureux et d’avoir de la satis­fac­tion personnelle. »