Selon Toni Nadal, dont les propos sont relayés par Punto de Break, la concur­rence à laquelle doivent faire face Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est beau­coup moins rude qu’à l’époque du Big 3.

« Tout le monde voit tout ce qu’il accom­plit, ses qualités athlé­tiques sont incroyables, il a vrai­ment tout ce qu’il faut pour réussir. De plus, il a un avan­tage que les joueurs d’il y a quelques années n’avaient pas : ses adver­saires sont un peu plus faibles. Il a un grand rival, Jannik Sinner, c’est vrai, un rival qui est toujours présent, mais les autres ont aban­donné en cours de route. Je me souviens parfai­te­ment qu’à l’époque de Rafael, outre Novak Djokovic et Roger Federer, il y avait d’autres grands joueurs comme Andy Murray, Juan Martin del Potro, David Ferrer ou Stan Wawrinka, pour n’en citer que quelques‐uns. Ces joueurs étaient toujours là […] Sur le circuit actuel, il semble que nos rivaux directs nous aient abandonnés. »