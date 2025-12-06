Selon Toni Nadal, dont les propos sont relayés par Punto de Break, la concurrence à laquelle doivent faire face Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est beaucoup moins rude qu’à l’époque du Big 3.
« Tout le monde voit tout ce qu’il accomplit, ses qualités athlétiques sont incroyables, il a vraiment tout ce qu’il faut pour réussir. De plus, il a un avantage que les joueurs d’il y a quelques années n’avaient pas : ses adversaires sont un peu plus faibles. Il a un grand rival, Jannik Sinner, c’est vrai, un rival qui est toujours présent, mais les autres ont abandonné en cours de route. Je me souviens parfaitement qu’à l’époque de Rafael, outre Novak Djokovic et Roger Federer, il y avait d’autres grands joueurs comme Andy Murray, Juan Martin del Potro, David Ferrer ou Stan Wawrinka, pour n’en citer que quelques‐uns. Ces joueurs étaient toujours là […] Sur le circuit actuel, il semble que nos rivaux directs nous aient abandonnés. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 18:54