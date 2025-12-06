AccueilATPToni Nadal : "Alcaraz a un avantage que Rafa n'avait pas :...
ATP

Toni Nadal : « Alcaraz a un avan­tage que Rafa n’avait pas : ses adver­saires sont un peu plus faibles. Il a un grand rival, Sinner, c’est vrai, mais les autres ont aban­donné en cours de route »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

207

Selon Toni Nadal, dont les propos sont relayés par Punto de Break, la concur­rence à laquelle doivent faire face Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est beau­coup moins rude qu’à l’époque du Big 3. 

« Tout le monde voit tout ce qu’il accom­plit, ses qualités athlé­tiques sont incroyables, il a vrai­ment tout ce qu’il faut pour réussir. De plus, il a un avan­tage que les joueurs d’il y a quelques années n’avaient pas : ses adver­saires sont un peu plus faibles. Il a un grand rival, Jannik Sinner, c’est vrai, un rival qui est toujours présent, mais les autres ont aban­donné en cours de route. Je me souviens parfai­te­ment qu’à l’époque de Rafael, outre Novak Djokovic et Roger Federer, il y avait d’autres grands joueurs comme Andy Murray, Juan Martin del Potro, David Ferrer ou Stan Wawrinka, pour n’en citer que quelques‐uns. Ces joueurs étaient toujours là […] Sur le circuit actuel, il semble que nos rivaux directs nous aient abandonnés. »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 18:54

Article précédent
Ruud tranche entre Djokovic et Nadal : « Il m’a semblé plus facile à jouer. Sa balle n’est pas aussi lourde »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.