Toni Nadal n’a pas décou­vert la nouvelle pépite espa­gnole il y a quinze jours. Mais il a bien accepté d’ana­lyser ses forces et ses faiblesses, sachant qu’il espère surtout que Rafael Jodar puisse rapi­de­ment progresser dans son jeu, notam­ment quand il est contraint de défendre.

Toni Nadal inco­rona il ‘nuovo’ Rafa : “Jodar diven­terà uno dei migliori tennisti al mondo”https://t.co/s3ngxPZkob — Ubitennis (@Ubitennis) May 5, 2026

« La ques­tion que nous, les fans, et notam­ment les Espagnols, nous posons

est de savoir si Rafa a le poten­tiel pour remporter un Grand Chelem et devenir un jour numéro un mondial. Avant de me risquer à répondre, j’ai­me­rais évoquer quelques carac­té­ris­tiques communes aux joueurs qui y sont parvenus, dont Alcaraz et Sinner sont, à ce jour, les plus grands repré­sen­tants. Ils sont très déci­sifs lors­qu’ils décident d’at­ta­quer le point, ils sont capables de créer des coups gagnants depuis n’im­porte quelle posi­tion et, en même temps, ils obligent leurs adver­saires à prendre de nombreux risques pour gagner eux‐mêmes les points. Le Madrilène, à l’instar de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, est incroya­ble­ment rapide et auda­cieux dans la conclu­sion des échanges. En revanche, il est encore un peu fragile en défense. C’est l’as­pect de son jeu qu’il devra le plus progresser dans les mois à venir. Cependant, après avoir constaté son évolu­tion tournoi après tournoi, en très peu de temps et avec une progres­sion fulgu­rante, rien ne me laisse penser qu’il en est inca­pable. Je dois et je veux donc croire qu’il peut viser les deux. »