Toni Nadal n’a pas découvert la nouvelle pépite espagnole il y a quinze jours. Mais il a bien accepté d’analyser ses forces et ses faiblesses, sachant qu’il espère surtout que Rafael Jodar puisse rapidement progresser dans son jeu, notamment quand il est contraint de défendre.
Toni Nadal incorona il ‘nuovo’ Rafa : “Jodar diventerà uno dei migliori tennisti al mondo”https://t.co/s3ngxPZkob— Ubitennis (@Ubitennis) May 5, 2026
« La question que nous, les fans, et notamment les Espagnols, nous posons
est de savoir si Rafa a le potentiel pour remporter un Grand Chelem et devenir un jour numéro un mondial. Avant de me risquer à répondre, j’aimerais évoquer quelques caractéristiques communes aux joueurs qui y sont parvenus, dont Alcaraz et Sinner sont, à ce jour, les plus grands représentants. Ils sont très décisifs lorsqu’ils décident d’attaquer le point, ils sont capables de créer des coups gagnants depuis n’importe quelle position et, en même temps, ils obligent leurs adversaires à prendre de nombreux risques pour gagner eux‐mêmes les points. Le Madrilène, à l’instar de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, est incroyablement rapide et audacieux dans la conclusion des échanges. En revanche, il est encore un peu fragile en défense. C’est l’aspect de son jeu qu’il devra le plus progresser dans les mois à venir. Cependant, après avoir constaté son évolution tournoi après tournoi, en très peu de temps et avec une progression fulgurante, rien ne me laisse penser qu’il en est incapable. Je dois et je veux donc croire qu’il peut viser les deux. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 10:45