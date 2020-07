En 2005, Novak Djokovic effectuait ses débuts à Wimbledon. Âgé seulement de 18 ans, le Serbe atteint le troisième tour, une première pour lui dans un tournoi du Grand Chelem. Dans un texte publié sur le site Internet de l’ATP, Toni Nadal se souvient de la première fois où il a vu le natif de Belgrade.

« Qui est ce gamin, s’est alors interrogé l’oncle et entraîneur de Rafael Nadal qui vient de gagner Roland-Garros. Il a 18 ans, il est environ 100 quelque chose (128e exactement). Quel est nom ? Novak Djokovic. » Au premier tour sur le gazon londonien, Novak Djokovic affronte et bat Juan Monaco, ami et habituel sparring partner de son neveu. Après l’avoir vu, Toni Nadal est cash avec son neveu : « Rafa, nous avons un problème. Je viens de voir un très bon gamin. » Aujourd’hui, le Serbe mène 29-26 face à Rafael Nadal et reste sur trois succès sur les quatre derniers matchs. Des propos qui confirment ce que Toni Nadal a toujours dit : Djokovic est le joueur le plus difficile à affronter pour Rafa.