Lors d’une entre­tien accorde à Mundo Deportivo, l’Oncle de Rafa a bien voulu analyser l’ac­tua­lité du circuit. Il a natu­rel­le­ment aborder le cas Djokovic.

« Il est encore capable de jouer à un très haut niveau, mais le problème, c’est de le main­tenir. Contre des joueurs comme Alcaraz, il ne suffit pas de bien jouer pendant un set ou un moment. Il faut main­tenir ce niveau sur la durée, et c’est là que je vois la diffi­culté. Je pense qu’il lui sera diffi­cile de remporter un autre Grand Chelem. Il a battu Sinner en Australie, mais pas Alcaraz en finale. Je pense que Sinner n’était pas dans un très bon jour, il n’a pas fait un super tournoi. Djokovic, qui est excep­tionnel, a su en profiter. En finale, il a joué un premier set incroyable, mais il ne peut pas main­tenir ce rythme pendant deux heures contre Alcaraz »