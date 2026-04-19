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Toni Nadal au sujet de la carrière de Djokovic : « Pour l’ins­tant, laissons‐le continuer »

Par
Laurent Trupiano
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Lors d’une entre­tien accorde à Mundo Deportivo, l’Oncle de Rafa a bien voulu analyser l’ac­tua­lité du circuit. Il a natu­rel­le­ment aborder le cas Djokovic.

« Il est encore capable de jouer à un très haut niveau, mais le problème, c’est de le main­tenir. Contre des joueurs comme Alcaraz, il ne suffit pas de bien jouer pendant un set ou un moment. Il faut main­tenir ce niveau sur la durée, et c’est là que je vois la diffi­culté. Je pense qu’il lui sera diffi­cile de remporter un autre Grand Chelem. Il a battu Sinner en Australie, mais pas Alcaraz en finale. Je pense que Sinner n’était pas dans un très bon jour, il n’a pas fait un super tournoi. Djokovic, qui est excep­tionnel, a su en profiter. En finale, il a joué un premier set incroyable, mais il ne peut pas main­tenir ce rythme pendant deux heures contre Alcaraz »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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