Lors d’une entretien accorde à Mundo Deportivo, l’Oncle de Rafa a bien voulu analyser l’actualité du circuit. Il a naturellement aborder le cas Djokovic.
« Il est encore capable de jouer à un très haut niveau, mais le problème, c’est de le maintenir. Contre des joueurs comme Alcaraz, il ne suffit pas de bien jouer pendant un set ou un moment. Il faut maintenir ce niveau sur la durée, et c’est là que je vois la difficulté. Je pense qu’il lui sera difficile de remporter un autre Grand Chelem. Il a battu Sinner en Australie, mais pas Alcaraz en finale. Je pense que Sinner n’était pas dans un très bon jour, il n’a pas fait un super tournoi. Djokovic, qui est exceptionnel, a su en profiter. En finale, il a joué un premier set incroyable, mais il ne peut pas maintenir ce rythme pendant deux heures contre Alcaraz »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:43