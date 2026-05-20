S’exprimant chez nos confrères de Marca, Toni qui est libre, a exprimé une réalité que l’on ose pas toujours divulgué et si Sinner a de bonnes relations avec Alcaraz, il sait aussi que l’absence de Carlos Alcaraz est une vraie chance.
« Jannik Sinner n’est pas aussi brillant que Carlos Alcaraz, mais il est plus régulier, il a tout. Il devient de plus en plus difficile de vaincre Sinner, voir même d’avoir une chance de la gêner..ce que fait Sinner est extraordinaire. Personne n’est content de la blessure d’un coéquipier, mais quand votre rival est absent, on est content, c’est normal, sans Alcaraz, les chances de victoire de chacun augmentent »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 10:10