S’exprimant chez nos confrères de Marca, Toni qui est libre, a exprimé une réalité que l’on ose pas toujours divulgué et si Sinner a de bonnes rela­tions avec Alcaraz, il sait aussi que l’ab­sence de Carlos Alcaraz est une vraie chance.

« Jannik Sinner n’est pas aussi brillant que Carlos Alcaraz, mais il est plus régu­lier, il a tout. Il devient de plus en plus diffi­cile de vaincre Sinner, voir même d’avoir une chance de la gêner..ce que fait Sinner est extra­or­di­naire. Personne n’est content de la bles­sure d’un coéqui­pier, mais quand votre rival est absent, on est content, c’est normal, sans Alcaraz, les chances de victoire de chacun augmentent »