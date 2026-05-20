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Toni Nadal au sujet de l’ab­sence d’Alcaraz : « Personne n’est content de la bles­sure d’un coéqui­pier, mais quand votre rival est absent, vous êtes contents »

Par
Jean Muller
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

S’exprimant chez nos confrères de Marca, Toni qui est libre, a exprimé une réalité que l’on ose pas toujours divulgué et si Sinner a de bonnes rela­tions avec Alcaraz, il sait aussi que l’ab­sence de Carlos Alcaraz est une vraie chance.

« Jannik Sinner n’est pas aussi brillant que Carlos Alcaraz, mais il est plus régu­lier, il a tout. Il devient de plus en plus diffi­cile de vaincre Sinner, voir même d’avoir une chance de la gêner..ce que fait Sinner est extra­or­di­naire. Personne n’est content de la bles­sure d’un coéqui­pier, mais quand votre rival est absent, on est content, c’est normal, sans Alcaraz, les chances de victoire de chacun augmentent »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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