Dans sa chro­nique à El Pais, Oncle Toni s’est fait plaisir en distri­buant certaines couronnes confir­mant son propre système de valeurs.

Le mot leader de la société est un peu « too much « car dans certaines condi­tions géopo­li­tiques on ne peut pas dire que l’en­ga­ge­ment de Rafael Nadal comme celui de Roger Federer soit toujours au top niveau.

« Il y a des spor­tifs qui, grâce à leurs capa­cités excep­tion­nelles, sont devenus des leaders dans leur disci­pline ; d’autres ont magnifié et même trans­cendé leur propre sport ; et seule­ment quelques‐uns qui, par leur atti­tude et leurs actions, ont dépassé le domaine du sport pour devenir des leaders dans la société. Je crois, sans crainte de me tromper et tout à fait prêt à accepter les critiques qui pour­raient m’être adres­sées en tant qu’oncle, que mon neveu, comme son plus grand rival pendant de nombreuses années, Roger Federer, appar­tient à cette dernière catégorie »