Toni Nadal avait déjà désigné Roger Federer comme le plus grand joueur de l’his­toire par le passé. On aurait pu penser que le 21e sacre en Grand Chelem de son neveu, Rafa, le ferait changer d’avis. Mais même pas. Son GOAT reste le même, bien que l’écart entre les trois grands soit infime selon l’en­traî­neur espa­gnol, inter­rogé par Radio 10 en Argentine.

« J’essaie de ne pas être fan de quoi que ce soit, ni de mon neveu, ni de qui que ce soit d’autre. Le fan une personne fermée. Qui est le meilleur ? C’est diffi­cile à dire. Celui qui parvient à jouer au plus haut niveau en temps voulu, celui qui gagne le plus de titres ? Si mon neveu n’avait pas été aussi souvent blessé, et ce n’est pas l’amour de l’oncle que de dire ça, il aurait été le meilleur. Il y a très peu de diffé­rence entre Rafa, Djokovic et Federer. Je pense que Roger est celui qui a réalisé le plus de grandes choses », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal, qui se veut le plus honnête possible.