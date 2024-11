Le site de live‐scoring, Flashscore a pu s’en­tre­tenir avec Toni Nadal. L’ancien coach de Rafael Nadal est revenu sur le rapport de son neveu avec le public pari­sien à Roland‐Garros. Sa remarque pour­rait faire des vagues.

« La première année, je n’ai pas ressenti d’ani­mo­sité. Je pense qu’en­suite, quand il a commencé à tout gagner, les gens ne voulaient plus le voir gagner autant. Mais je pense qu’en fin de compte, le public fran­çais s’est habitué au compor­te­ment de Rafael, parce que dans la vie, il ne s’agit pas seule­ment de gagner, mais aussi de la manière dont on gagne. Je pense que Rafael l’a très bien fait et que c’est pour cela que la France a changé, au point de constater la recon­nais­sance qu’elle lui a accordée aux Jeux olym­piques de Paris »