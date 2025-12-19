Comme le rapporte Punto De Break, Toni Nadal a résumé fina­le­ment l’af­faire Alcaraz‐Ferrero en quelques mots et c’est bien dans ces propos qui font trouver les raisons du divorce entre Alcaraz‐Ferrero.

« J’imagine que son père est beau­coup plus impliqué main­te­nant, et Samu López est aussi un excellent entraî­neur. Je suis convaincu qu’il peut trouver des personnes bien meilleures que moi » a expliqué Toni qui n’était pas si surpris de la déci­sion prise par le team Alcaraz.