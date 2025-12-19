Comme le rapporte Punto De Break, Toni Nadal a résumé finalement l’affaire Alcaraz‐Ferrero en quelques mots et c’est bien dans ces propos qui font trouver les raisons du divorce entre Alcaraz‐Ferrero.
« J’imagine que son père est beaucoup plus impliqué maintenant, et Samu López est aussi un excellent entraîneur. Je suis convaincu qu’il peut trouver des personnes bien meilleures que moi » a expliqué Toni qui n’était pas si surpris de la décision prise par le team Alcaraz.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 11:53