Toni Nadal au sujet d’une future colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz : « Je suis convaincu qu’il peut trouver des personnes bien meilleures que moi »

Comme le rapporte Punto De Break, Toni Nadal a résumé fina­le­ment l’af­faire Alcaraz‐Ferrero en quelques mots et c’est bien dans ces propos qui font trouver les raisons du divorce entre Alcaraz‐Ferrero.

« J’imagine que son père est beau­coup plus impliqué main­te­nant, et Samu López est aussi un excellent entraî­neur. Je suis convaincu qu’il peut trouver des personnes bien meilleures que moi » a expliqué Toni qui n’était pas si surpris de la déci­sion prise par le team Alcaraz.

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 11:53

