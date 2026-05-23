Comme le rapporte le fonda­teur d’Ubitennis, Toni Nadal a parti­cipé à une confé­rence où il s’est exprimé avec son franc parler. Il a notam­ment évoqué le tempé­ra­ment de Jannik Sinner.

Pour Oncle Toni, l’Italien a l’étoffe des héros car il se remet en cause constam­ment et ne cesse de vouloir s’améliorer.

C’est aussi pour cela qu’il a avoué qu’il aime­rait l’entrainer.

Et puis comme à son habi­tude, Toni a rappelé les fonda­men­taux qui ont fait de lui une réfé­rence dans le monde du coaching.



J’aime travailler avec des gens qui ne créent pas de problèmes et qui acceptent la vérité. Tout peut être amélioré dans la vie : il suffit d’y mettre du sien. Aujourd’hui, beau­coup d’en­traî­neurs disent aux joueurs ce qu’ils veulent entendre. Je ne l’ai jamais fait »