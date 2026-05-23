Comme le rapporte le fondateur d’Ubitennis, Toni Nadal a participé à une conférence où il s’est exprimé avec son franc parler. Il a notamment évoqué le tempérament de Jannik Sinner.
Pour Oncle Toni, l’Italien a l’étoffe des héros car il se remet en cause constamment et ne cesse de vouloir s’améliorer.
C’est aussi pour cela qu’il a avoué qu’il aimerait l’entrainer.
Et puis comme à son habitude, Toni a rappelé les fondamentaux qui ont fait de lui une référence dans le monde du coaching.
J’aime travailler avec des gens qui ne créent pas de problèmes et qui acceptent la vérité. Tout peut être amélioré dans la vie : il suffit d’y mettre du sien. Aujourd’hui, beaucoup d’entraîneurs disent aux joueurs ce qu’ils veulent entendre. Je ne l’ai jamais fait »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:20