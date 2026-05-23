Accueil ATP

Toni Nadal : « Aujourd’hui, beau­coup d’en­traî­neurs disent aux joueurs ce qu’ils veulent entendre. Je ne l’ai jamais fait »

Par
Laurent Trupiano
-
193

Comme le rapporte le fonda­teur d’Ubitennis, Toni Nadal a parti­cipé à une confé­rence où il s’est exprimé avec son franc parler. Il a notam­ment évoqué le tempé­ra­ment de Jannik Sinner. 

Pour Oncle Toni, l’Italien a l’étoffe des héros car il se remet en cause constam­ment et ne cesse de vouloir s’améliorer. 

C’est aussi pour cela qu’il a avoué qu’il aime­rait l’entrainer. 

Et puis comme à son habi­tude, Toni a rappelé les fonda­men­taux qui ont fait de lui une réfé­rence dans le monde du coaching.

J’aime travailler avec des gens qui ne créent pas de problèmes et qui acceptent la vérité. Tout peut être amélioré dans la vie : il suffit d’y mettre du sien. Aujourd’hui, beau­coup d’en­traî­neurs disent aux joueurs ce qu’ils veulent entendre. Je ne l’ai jamais fait »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥