Interrogé par Mundo Deportivo, Toni Nadal a abordé la question d’une saison blanche. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal revient d’abord sur son tournoi de Majorque où il est directeur : « C’est difficile, mais je comprends que les organisateurs du tournoi essaient de trouver des options. C’est le travail à faire mais si aujourd’hui, la priorité est autre que le tennis. »

Même s’il ne souhaite pas s’avancer, Toni Nadal reconnaît que la situation sera compliquée tant que la sécurité de tous ne sera pas garantie : « J’ai dit il y a quelques semaines que le circuit allait être totalement arrêté pendant un certain temps. Comment vous voulez qu’on joue au tennis, c’est impensable. On ne reprendra pas tant qu’il n’y aura pas de mesures de sécurité très claires. Sinon, comment puis-je me rendre à un événement ? Et que fait-on si une autre vague arrive en octobre ? Combien de pays ne feront pas de restrictions de mobilité ? Combien de temps durera le confinement ? Je ne le sais pas. Et le tennis est un sport qui fait bouger beaucoup de gens d’un pays à un autre. C’est compliqué, mais nous devons comprendre que les instances attendent de voir s’ils peuvent résoudre ce qui nous préoccupe actuellement. Peut-être trouvera-t-on un médicament qui fonctionnera et donnera des garanties. C’est difficile de penser aux événements avec beaucoup de public. Je suis très attaché au Barça, mais je n’irai pas les voir tant que je n’aurai pas une garantie absolue. »