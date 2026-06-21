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Toni Nadal : « Avant, des joueurs comme Murray, Berdych, Ferrer ou Del Potro s’inclinaient rare­ment face à des joueurs moins bien classés. Aujourd’hui, on peut voir un joueur du Top 10 s’incliner face au 90e mondial, et ça ne me plaît pas »

Par
Thomas S
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Particulièrement présent dans les médias ces derniers temps, Toni Nadal a récem­ment accordé une inter­view à ESPN.

Toujours passion­nant à écouter ou à lire, l’oncle de Rafa, après avoir expliqué pour­quoi cette saison 2026 ressem­blait à la dernière de Novak Djokovic, a égale­ment parlé du niveau actuel du Top 10 mondial comparé à celui de l’ère du Big 3. Et son verdict est sans appel. 

« Il est évident qu’Alcaraz est un joueur très complet et brillant, et que Sinner maîtrise parfai­te­ment la balle. Mais avant, c’était un plaisir de voir jouer des joueurs comme Murray, Berdych, Ferrer ou Del Potro. Ils se dispu­taient régu­liè­re­ment les plus grands titres de la disci­pline et ne s’inclinaient que rare­ment face à des joueurs moins bien classés. Ils ne perdaient jamais contre des joueurs classés derrière eux. On les retrou­vait toujours en quarts de finale. Aujourd’hui, on peut voir un joueur du Top 10 s’incliner face au n° 90 mondial, et ça ne me plaît pas. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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