Particulièrement présent dans les médias ces derniers temps, Toni Nadal a récem­ment accordé une inter­view à ESPN.

Toujours passion­nant à écouter ou à lire, l’oncle de Rafa, après avoir expliqué pour­quoi cette saison 2026 ressem­blait à la dernière de Novak Djokovic, a égale­ment parlé du niveau actuel du Top 10 mondial comparé à celui de l’ère du Big 3. Et son verdict est sans appel.

« Il est évident qu’Alcaraz est un joueur très complet et brillant, et que Sinner maîtrise parfai­te­ment la balle. Mais avant, c’était un plaisir de voir jouer des joueurs comme Murray, Berdych, Ferrer ou Del Potro. Ils se dispu­taient régu­liè­re­ment les plus grands titres de la disci­pline et ne s’inclinaient que rare­ment face à des joueurs moins bien classés. Ils ne perdaient jamais contre des joueurs classés derrière eux. On les retrou­vait toujours en quarts de finale. Aujourd’hui, on peut voir un joueur du Top 10 s’incliner face au n° 90 mondial, et ça ne me plaît pas. »