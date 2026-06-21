Particulièrement présent dans les médias ces derniers temps, Toni Nadal a récemment accordé une interview à ESPN.
Toujours passionnant à écouter ou à lire, l’oncle de Rafa, après avoir expliqué pourquoi cette saison 2026 ressemblait à la dernière de Novak Djokovic, a également parlé du niveau actuel du Top 10 mondial comparé à celui de l’ère du Big 3. Et son verdict est sans appel.
« Il est évident qu’Alcaraz est un joueur très complet et brillant, et que Sinner maîtrise parfaitement la balle. Mais avant, c’était un plaisir de voir jouer des joueurs comme Murray, Berdych, Ferrer ou Del Potro. Ils se disputaient régulièrement les plus grands titres de la discipline et ne s’inclinaient que rarement face à des joueurs moins bien classés. Ils ne perdaient jamais contre des joueurs classés derrière eux. On les retrouvait toujours en quarts de finale. Aujourd’hui, on peut voir un joueur du Top 10 s’incliner face au n° 90 mondial, et ça ne me plaît pas. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 14:51