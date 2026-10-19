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Toni Nadal bientôt entraî­neur de Carlos Alcaraz ? La réponse de l’oncle de Rafa

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Récemment inter­rogé par 20 minutes  en Espagne, Toni Nadal a évoqué la grande domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et après avoir tranché entre les deux joueurs, en parlant notam­ment de style de jeu, l’oncle de Rafa a écarté la possi­bi­lité d’en­traî­neur un jour l’un de ces deux joueurs. 

« Je pense que cela n’ar­ri­vera pas. Je n’en­traî­ne­rais aucun d’entre eux, ni aucun autre joueur, car je ne fais plus partie du monde de la compé­ti­tion », a déclaré le coach histo­rique de Rafael Nadal. 

Une réponse très claire de la part de Toni Nadal, qui a notam­ment conseillé Felix Auger‐Aliassime entre 2021 et 2024. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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