Récemment inter­rogé par 20 minutes en Espagne, Toni Nadal a évoqué la grande domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et après avoir tranché entre les deux joueurs, en parlant notam­ment de style de jeu, l’oncle de Rafa a écarté la possi­bi­lité d’en­traî­neur un jour l’un de ces deux joueurs.

« Je pense que cela n’ar­ri­vera pas. Je n’en­traî­ne­rais aucun d’entre eux, ni aucun autre joueur, car je ne fais plus partie du monde de la compé­ti­tion », a déclaré le coach histo­rique de Rafael Nadal.

Une réponse très claire de la part de Toni Nadal, qui a notam­ment conseillé Felix Auger‐Aliassime entre 2021 et 2024.