Récemment interrogé par 20 minutes en Espagne, Toni Nadal a évoqué la grande domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et après avoir tranché entre les deux joueurs, en parlant notamment de style de jeu, l’oncle de Rafa a écarté la possibilité d’entraîneur un jour l’un de ces deux joueurs.
« Je pense que cela n’arrivera pas. Je n’entraînerais aucun d’entre eux, ni aucun autre joueur, car je ne fais plus partie du monde de la compétition », a déclaré le coach historique de Rafael Nadal.
Une réponse très claire de la part de Toni Nadal, qui a notamment conseillé Felix Auger‐Aliassime entre 2021 et 2024.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 12:42