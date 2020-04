Toni Nadal était l’invité de l’émission El Transistor sur la radio Onda Cero en Espagne. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal a partagé une discussion de son neveu avec Bill Gates (patron du géant de l’informatique Microsoft) lors de l’exhibition en février dernier en Afrique du Sud : « On savait que tôt ou tard cela arriverait. En février, alors que Rafa jouait l’exhibition en Afrique du Sud avec Roger Federer, il a discuté avec Bill Gates et il a averti Rafael que ce qui se passait en Chine allait empirer. Il a dit à mon neveu que nous ne savions pas si nous pourrions voyager à partir de mars. Il savait déjà, grâce à sa connaissance du sujet et à ses contacts, comment cette situation allait évoluer. »

Le Majorquin fait part de son inquiétude sur l’avenir : « Nous vivons une période assez incertaine et dangereuse. Je trouve assez compliqué que nous puissions vivre à nouveau normalement comme nous le faisions il y a quelques mois. Je ne sais pas si cela va changer les gens car les hommes peuvent vite oublier, mais cette crise va avoir des conséquences. » Enfin, il souhaiterait que la politique laisse la gestion « davantage entre les mains des médecins ».