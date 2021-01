Dans sa chronique à El Pais, Toni Nadal explique que Carlos Alcaraz est quoi que l’on dise le « successeur » de Rafael Nadal. Que ce statut, il ne doit pas l’ignorer car tout au long de sa carrière il devra vivre avec cette comparaison. Pour Toni, il vaut mieux s’y habituer tout de suite plutôt qu’éviter cette situation : « Carlos Alcaraz est devenu, avec la qualité de ses résultats et de son jeu, non seulement le grand espoir du tennis espagnol, mais aussi le remplaçant naturel de Rafael. La première fois que je l’ai vu jouer, c’était précisément dans un tournoi qui se jouait à l’académie de mon neveu et, malgré sa défaite ce jour-là, j’ai prédit que son avenir dans le monde du tennis serait très brillant. Albert Molina, son manager et un grand ami à moi, m’a vite réprimandé, arguant que mes paroles ajoutaient un excès de pression sur le garçon. Au contraire, selon moi ce n’est pas utile de créer cette bulle pour le protéger, je pense la même chose pour tous les autres espoirs du tennis espagnol. On ne pourra empêcher les comparaisons avec la carrière de mon neveu donc il faut juste très vite s’y habituer »