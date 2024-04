Lors de son inter­view donnée à EFE dans laquelle il a évoqué le forfait de Rafael Nadal pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Toni Nadal a aussi livré son analyse concer­nant la relève du tennis mondial incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et selon lui, l’Espagnol est un poil en avance sur l’Italien.

« Il est clair que la relève est arrivée avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ce sont des joueurs très diffi­ciles à battre pour leurs adver­saires. Alcaraz me semble un peu meilleur que Sinner et le prin­cipal favori pour atteindre la première place. C’est une très bonne riva­lité pour le tennis dans les années à venir. Tous deux ont beau­coup de talent et de constance, sinon ils n’au­raient pas atteint le niveau qu’ils ont atteint. »