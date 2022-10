Invité à s’ex­primer sur le cas de Félix Auger‐Aliassime dans les colonnes de AS, joueur qu’il entraîne depuis main­te­nant un an et demi, Toni Nadal consi­dère qu’il est celui qui possède le plus de poten­tiel parmi les meilleurs joueurs du classement.

« Oui, aussi, je suis sûr qu’il peut le faire (atteindre le sommet, ndlrà. Il a encore du chemin à parcourir. Je pense que, parmi les meilleurs joueurs du monde, c’est lui qui a la plus grande marge de progres­sion. Il a un poten­tiel très élevé car il a une capa­cité physique extra­or­di­naire, il a de la puis­sance, il est rapide, il a un bon coup droit, il sert très bien. Parfois, il a des problèmes avec le revers et nous devons conso­lider son jeu. Tout comme je m’at­tends à ce que Ruud soit au sommet, je m’at­tends à ce que Felix le soit également. »