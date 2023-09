Toujours aussi tran­chant dans ses analyses et ses décla­ra­tions notam­ment concer­nant l’évo­lu­tion du tennis et la nouvelle géné­ra­tion, Toni Nadal, après avoir déclaré que le Novak Djokovic actuel était bien en dessous de celui d’il y a cinq ou dix ans, s’est égale­ment livré à un drôle d’exer­cice avec ses fils en compa­rant les joueurs de l’an­cienne géné­ra­tion avec l’ac­tuelle. Et son constat est sans appel.

« Je vais partager l’exer­cice de compa­raison que mes fils et moi avons fait entre les meilleurs de l’époque actuelle et ceux de l’époque précé­dente. Nous avons placé Federer et Alcaraz comme leaders d’hier et d’au­jourd’hui. Le reste du tableau qui nous a été dévoilé donne un avan­tage assez net aux joueurs de la décennie précé­dente. Rafa surpas­se­rait sans aucun doute Medvedev. Murray serait meilleur que Zverev et Wawrinka serait supé­rieur à Ruud. Del Potro surpas­se­rait Rublev et je pense qu’il est clair que Ferrer ferait de même avec Rune. Un exer­cice impos­sible, certes, mais peut‐être éclai­rant pour comprendre un peu mieux le tennis actuel et ces défaites inat­ten­dues dans les premiers tours des grands tournoi. »