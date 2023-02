L’oncle de Rafa s’est beau­coup exprimé derniè­re­ment sur l’ac­tua­lité du tennis et notam­ment au sujet du titre de Novak Djokovic.

Chez nos confrères d’Eurosport, Toni a main­te­nant décidé d’ana­lyser ce qu’il pour­rait arriver à son neveu après ce tournoi d’Australie « raté ».

« Quand on est là depuis tant d’an­nées, comme c’est son cas, et après avoir eu tant de problèmes l’année dernière, où il s’est retrouvé trop blessé, je ne consi­dère pas l’avenir au‐delà du prochain tournoi. On ne sait jamais vrai­ment pas comment les choses vont se passer main­te­nant. C’est vrai que Rafael a un corps très puni, mais c’est vrai aussi qu’il est sur le circuit profes­sionnel depuis l’âge de 16 ans et ça se paie »