Toni Nadal multi­plie les inter­views pour donner son avis sur l’évo­lu­tion du tennis, certains joueurs du circuit, mais égale­ment sur l’avenir de son neveu, Rafael Nadal.

Comme le rapporte Radio Estadio Noche sur son compte X, l’an­cien entraî­neur de Rafa estime que ce dernier ferait un excellent capi­taine de Coupe Davis lorsque son tour viendra.

Selon Toni, qui connaît évidem­ment mieux que personne son neveu, cette fonc­tion pour­rait parti­cu­liè­re­ment lui plaire, notam­ment grâce à sa capa­cité à fédérer un groupe autour de lui.

Toni Nadal



« Creo y digo creo que a Rafa le apete­cerá ser capitán de la Davis, no sé en qué momento, pero supongo que sí que le apete­cería y ya le tocará. Además Rafa es de los que hace grupo » pic.twitter.com/pK01G3s2gh — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) October 19, 2026

« Je crois, et je dis bien que je crois, que Rafa aura envie d’être capi­taine de la Coupe Davis. Je ne sais pas à quel moment, mais je suppose qu’il en aura envie et que ce sera son tour. De plus, Rafa est de ceux qui forment un groupe » a déclaré Toni Nadal.

Une recon­ver­sion qui aurait évidem­ment du sens pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, lui qui a toujours affiché un atta­che­ment parti­cu­lier à la Coupe Davis et à l’équipe d’Espagne.