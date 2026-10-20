Toni Nadal multiplie les interviews pour donner son avis sur l’évolution du tennis, certains joueurs du circuit, mais également sur l’avenir de son neveu, Rafael Nadal.
Comme le rapporte Radio Estadio Noche sur son compte X, l’ancien entraîneur de Rafa estime que ce dernier ferait un excellent capitaine de Coupe Davis lorsque son tour viendra.
Selon Toni, qui connaît évidemment mieux que personne son neveu, cette fonction pourrait particulièrement lui plaire, notamment grâce à sa capacité à fédérer un groupe autour de lui.
« Je crois, et je dis bien que je crois, que Rafa aura envie d’être capitaine de la Coupe Davis. Je ne sais pas à quel moment, mais je suppose qu’il en aura envie et que ce sera son tour. De plus, Rafa est de ceux qui forment un groupe » a déclaré Toni Nadal.
Une reconversion qui aurait évidemment du sens pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, lui qui a toujours affiché un attachement particulier à la Coupe Davis et à l’équipe d’Espagne.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 08:43