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Toni Nadal connait le futur de son neveu : « Je crois et je dis que Rafa aura envie d’être capi­taine de Coupe Davis, je ne sais pas à quel moment, mais je suppose qu’il en aura envie et que ce sera son tour »

Par
Antoine Trupiano
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Toni Nadal multi­plie les inter­views pour donner son avis sur l’évo­lu­tion du tennis, certains joueurs du circuit, mais égale­ment sur l’avenir de son neveu, Rafael Nadal.

Comme le rapporte Radio Estadio Noche sur son compte X, l’an­cien entraî­neur de Rafa estime que ce dernier ferait un excellent capi­taine de Coupe Davis lorsque son tour viendra.

Selon Toni, qui connaît évidem­ment mieux que personne son neveu, cette fonc­tion pour­rait parti­cu­liè­re­ment lui plaire, notam­ment grâce à sa capa­cité à fédérer un groupe autour de lui.

« Je crois, et je dis bien que je crois, que Rafa aura envie d’être capi­taine de la Coupe Davis. Je ne sais pas à quel moment, mais je suppose qu’il en aura envie et que ce sera son tour. De plus, Rafa est de ceux qui forment un groupe » a déclaré Toni Nadal.

Une recon­ver­sion qui aurait évidem­ment du sens pour l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, lui qui a toujours affiché un atta­che­ment parti­cu­lier à la Coupe Davis et à l’équipe d’Espagne.

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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