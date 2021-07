Comme c’est son habi­tude, Toni a fait son « bilan » de Wimbledon chez nos confrères d’ El Pais.

Pour l’oncle de Rafa, tout est encore possible et notam­ment dès l’US Open qui va arriver vite : « Je pense que le niveau actuel de Djokovic n’est pas le même qu’en 2011 ou 2015, mais le Serbe a toujours une longueur d’avance sur la nouvelle géné­ra­tion de joueurs. Mais cette victoire à Wimbledon va prouver autre chose. Le Serbe semble être, pour le moment, celui qui a le plus de victoires pour s’au­to­pro­clamer vain­queur dans la lutte pour marquer le plus de Grands Chelems. Dans un mois et demi se jouera l’US Open et là, il aura sa première chance de prendre l’avan­tage sur le tableau d’af­fi­chage. Rafael se battra pour le sien, et si je n’ai jamais perdu quelque chose, c’est ma foi inébran­lable en lui »