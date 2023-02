Au cours d’une inter­view réalisée pour Vanity Fair Espagne, Toni Nadal, après avoir comparé la popu­la­rité entre Roger Federer, son neveu et Novak Djokovic et évoqué le statut de favori de Rafa lors du prochain Roland‐Garros, s’est égale­ment exprimé sur le joueur qui, selon lui, était dans la meilleure posi­tion de remporter le plus de tour­nois du Grand Chelem à la fin de sa carrière.

« De toute évidence, Djokovic est celui qui est le mieux placé pour remporter le plus de titres du Grand Chelem. Il est celui qui est le plus en forme, car il joue encore à un très haut niveau et n’a aucun problème physique. Aujourd’hui, il est le grand favori pour remporter l’Open d’Australie (l’in­ter­view a été réalisée avant la finale, ndlr), et je le vois aussi comme le favori pour gagner Wimbledon. Mais bon, dans le monde du sport, les choses changent souvent d’un jour à l’autre. Il y a des moments qui vous font changer vos visions. Je ne sais pas, n’im­porte qui peut finir par être numéro un dans ce domaine. »