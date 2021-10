Lors de son podcast Toni Nadal a beau­coup parlé de son neveu et du Big3 mais il est aussi revenu sur un autre cham­pion charis­ma­tique. Il s’agit de Juan Martin Del Potro.

Pour Toni, l’Argentin n’a pas eu de « chance » car il avait tout pour être parmi les plus grands de ce sport : « Il avait tout pour réussir. Je pense qu’il aurait obtenu d’énormes succès, se battant avec le Big 3 en compa­gnie d’Andy Murray. Ses frappes sont incroyables, il était très constant et il avait une magni­fique prédis­po­si­tion mentale à la compé­ti­tion. Il a été le garçon qui a eu le plus de malchance car il a toujours fina­le­ment joué avec des problèmes physiques depuis de nombreuses années. Tout ce qu’il a réalisé est déjà énorme car il est très diffi­cile d’être compé­titif quand on n’est pas très bien physiquement »