Toni Nadal n’est jamais bien loin lors­qu’il s’agit de commenter la saison en cours et les perfor­mances de son neveu. En marge de la confé­rence de presse de présen­ta­tion de l’ATP 250 de Majorque (du 20 au 26 juin) dont il est le direc­teur, l’oncle le plus célèbre du circuit a répondu à une ques­tion à propos du numéro 1 mondial et de sa forme actuelle.

« Djokovic aura plus de doutes lors du prochain tournoi qu’il dispu­tera, mais il est l’un des joueurs qui peut changer rapi­de­ment s’il joue un bon match. Il est le rival ultime de Rafa sur terre battue », a commenté un Toni Nadal lucide qui n’est pas vrai­ment du genre à enterrer un cham­pion de la trempe du Serbe.