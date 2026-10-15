L’élimination de Carlos Alcaraz au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai a fait réagir de nombreux obser­va­teurs de la planète tennis.

En effet, dépassé par le Belge Zizou Bergs, contre lequel il s’est incliné en deux manches, l’Espagnol s’est montré quelque peu mauvais joueur à l’issue de la rencontre, se plai­gnant notam­ment des condi­tions et des balles du tournoi.

Des plaintes qui font écho à une anec­dote racontée par Toni Nadal, oncle et ancien entraî­neur de Rafael Nadal, à propos de ce dernier qui s’était lui aussi plaint des balles, avant de rece­voir une réponse pour le moins radi­cale de son entraîneur.

Toni Nadal says he doesn’t like when players complain about the balls.« A few years ago, we were at the US Open with Rafa, and that year he wasn’t getting any spin off the balls. We were playing, and it was a disaster. Every day, when we went out to prac­tise, he’d say, ‘These balls don’t suit me. I can’t get any spin on them.’ The next day, it was the same thing all over again. I really don’t like excuses. He won his first match, his second, his third… but I even­tually got tired of hearing it, so I told him, ‘Listen, what you need to do is lose, and then, when you get back to Mallorca, the balls will give you all the spin you want.’ He took my advice and lost ». — José Morgado (@josemorgado) October 14, 2026

« Il y a quelques années, nous étions à l’US Open avec Rafa, et cette année‐là, il n’arrivait pas à donner d’effet à ses balles. On jouait, et c’était un véri­table désastre. Chaque jour, quand on allait s’entraîner, il disait : « Ces balles ne me conviennent pas. Je n’arrive pas à leur donner d’effet. » Le lende­main, c’était la même chose. Je n’aime vrai­ment pas les excuses. Il a remporté son premier match, son deuxième, son troi­sième… mais j’en ai fini par avoir marre d’en­tendre ça, alors je lui ai dit : « Écoute, ce qu’il te faut, c’est de perdre, et ensuite, quand tu seras de retour à Majorque, les balles te donne­ront tout l’effet que tu veux. » Il a suivi mon conseil et a perdu. »