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Toni Nadal donne une leçon à Carlos Alcaraz avec une anec­dote impla­cable sur Rafa

Par
Henri Touchard
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

L’élimination de Carlos Alcaraz au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai a fait réagir de nombreux obser­va­teurs de la planète tennis.

En effet, dépassé par le Belge Zizou Bergs, contre lequel il s’est incliné en deux manches, l’Espagnol s’est montré quelque peu mauvais joueur à l’issue de la rencontre, se plai­gnant notam­ment des condi­tions et des balles du tournoi.

Des plaintes qui font écho à une anec­dote racontée par Toni Nadal, oncle et ancien entraî­neur de Rafael Nadal, à propos de ce dernier qui s’était lui aussi plaint des balles, avant de rece­voir une réponse pour le moins radi­cale de son entraîneur. 

« Il y a quelques années, nous étions à l’US Open avec Rafa, et cette année‐là, il n’arrivait pas à donner d’effet à ses balles. On jouait, et c’était un véri­table désastre. Chaque jour, quand on allait s’entraîner, il disait : « Ces balles ne me conviennent pas. Je n’arrive pas à leur donner d’effet. » Le lende­main, c’était la même chose. Je n’aime vrai­ment pas les excuses. Il a remporté son premier match, son deuxième, son troi­sième… mais j’en ai fini par avoir marre d’en­tendre ça, alors je lui ai dit : « Écoute, ce qu’il te faut, c’est de perdre, et ensuite, quand tu seras de retour à Majorque, les balles te donne­ront tout l’effet que tu veux. » Il a suivi mon conseil et a perdu. »

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 13:31

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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