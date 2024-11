Grand absent de la céré­monie d’adieu en l’hon­neur de son neveu qui a eu lieu ce mardi soir à Malaga suite à la défaite de l’Espagne face aux Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis, Toni Nadal a accordé une inter­view au journal El Mundo il y a quelques jours.

Et après avoir fait part d’une certaine réti­cence concer­nant l’une des célé­bra­tions fétiches de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, l’oncle le plus célèbre du circuit n’a encore pas épargné le joueur serbe en ne le mettant pas au même niveau que ses deux collègues du Big 3.

« Il y a des joueurs dont les mérites spor­tifs dépassent leur sport spéci­fique, comme Djokovic. Mais il y en a d’autres dont la façon de gagner dépasse le cadre du sport. C’est le cas de Federer et de Rafael, car la vie n’est pas seule­ment une ques­tion de victoire, mais aussi de manière de gagner. Tous deux ont gagné un respect supérieur. »