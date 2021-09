Alors que le sujet des pauses toilettes est revenu sur le tapis après les actions de Stefanos Tsitsipas, Toni Nadal, dans une tribune publiée dans le quoti­dien El Pais, en a profité pour régler ses comptes avec le Japonais Kei Nishikori. Extraits.

« Je me souviens encore avec un certain dégoût de la situa­tion simi­laire dont Rafael a souf­fert lors du match pour la médaille de bronze contre le Japonais Kei Nishikori, lors des Jeux olym­piques de Rio de Janeiro. Après que mon neveu soit revenu dans le match pour égaliser à un set partout, il a dû supporter l’absence flagrante de son adver­saire pendant 11 longues minutes. Bien plus long­temps que ce qui est auto­risé, et il n’a même pas été averti. Le joueur japo­nais a réussi à se remettre tant sur le plan émotionnel que physique et a remporté le match », a déclaré un Toni remonté, même cinq ans après les faits.