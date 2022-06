En plus de souf­frir du syndrome de Muller‐Weiss depuis 2005, Rafael Nadal multi­plie et endure les bles­sures depuis le début de sa carrière. Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, Toni Nadal partage d’une anec­dote révé­la­trice de la résis­tance à le douleur de son neveu, mais aussi de sa capa­cité de rési­lience car il a remporté Roland‐Garros cette même année, en 2019.

« En 2019, à Monte‐Carlo, il perd contre Fognini (en demi‐finale, ndlr) et il me dit qu’il n’en peut plus, qu’il a besoin de repos et qu’il n’ira pas à Roland‐Garros. Il m’a dit qu’il était fatigué d’avoir mal. Je lui ai conseillé de conti­nuer un peu plus long­temps, de regarder les armoires à trophées et de voir tout ce qu’il a gagné, que s’il avait la possi­bi­lité de conti­nuer un peu plus long­temps, cela le ferait se sentir un peu mieux », a confié l’en­traî­neur espagnol.