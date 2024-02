« Ce qu’il nous faut, c’est une bles­sure d’Alcaraz, de Djokovic et peut‐être de Medvedev. Nous avons besoin qu’ils aient beau­coup de problèmes », lâchait Toni Nadal en octobre dernier au moment de s’ex­primer sur le retour de son neveu, Rafa.

Si cette décla­ra­tion contro­versée avait déjà surpris certains fans, l’oncle le plus célèbre de l’his­toire du sport a récem­ment réci­divé avec une plai­san­terie du même genre.

Dans des propos transmis à l’école de sport Rafa Nadal de l’uni­ver­sité Alfonso X el Sabio et rapportés par Tennis365, Toni a déclaré ceci : « Je suis opti­miste, Rafa pour­rait remporter une médaille en août (aux JO de Paris à Roland‐Garros, ndlr). Pour qu’il réus­sisse, mon souhait est que Djokovic se blesse, et plus encore cinq ou six autres (joueurs) ! »