Dans un récent entre­tien accordé au journal Le Monde, Toni Nadal résume à sa manière le tennis moderne basé presque unique­ment sur la notion de puis­sance. Sa compa­raison osée avec le foot­ball lui appar­tient mais elle est pas dénuée de fondements.

« Imagine‐t‐on un match de foot­ball qui commen­ce­rait par un penalty ? Ce serait un peu absurde. Pourtant c’est un peu ce qui se fait en tennis car les services sont de plus en plus diffi­ciles à retourner. Face à un joueur comme Giovanni Mpetshi Perricard, qui sert ses secondes balles à 220 km/h, il n’y a aucune tactique possible à part laisser passer l’orage. »