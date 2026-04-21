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Toni Nadal enterre déjà Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros : « C’est dommage, car il avait de grandes chances de remporter à nouveau le titre. C’est dur pour lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Si l’on sent bien dans les mots de Carlos Alcaraz que ses chances de parti­ciper à Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) se sont consi­dé­ra­ble­ment réduites suite à sa bles­sure au niveau du bras droit, il n’y a encore rien d’of­fi­ciel d’au­tant qu’il reste encore du temps et que l’Espagnol passera un examen crucial dans les prochains jours. 

Mais, visi­ble­ment, pour Toni Nadal, le forfait du double tenant du titre Porte d’Auteuil semble déjà acté au vue de ses récentes décla­ra­tions au micro de la radio espa­gnole, Onda Cero.

« À son âge, il ne doit pas prendre de risques, il lui reste encore de nombreuses années devant lui et il vaut bien mieux faire preuve de prudence (…) En général, on ne conseille pas de reprendre la compé­ti­tion si la bles­sure n’est pas complè­te­ment guérie, et je pense que c’est ce qu’il va faire. C’est dommage, car il avait de grandes chances de remporter à nouveau le titre. C’est dur pour lui, mais je pense qu’il fait preuve d’in­tel­li­gence en privi­lé­giant sa carrière plutôt que son envie de jouer immé­dia­te­ment. Il n’a pas besoin de forcer. Même si les choses ne se sont pas tout à fait bien passées lors des trois derniers tour­nois, l’année est déjà très bonne pour lui. Il a déjà remporté un Grand Chelem. Si on lui dit que sa parti­ci­pa­tion n’est pas certaine, il ne parti­ci­pe­rait pas car, de plus, à ce niveau, il faut être en très bonne forme pour rendre au niveau qui vous corres­pond. Mieux vaut ne pas forcer. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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