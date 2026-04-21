Si l’on sent bien dans les mots de Carlos Alcaraz que ses chances de parti­ciper à Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) se sont consi­dé­ra­ble­ment réduites suite à sa bles­sure au niveau du bras droit, il n’y a encore rien d’of­fi­ciel d’au­tant qu’il reste encore du temps et que l’Espagnol passera un examen crucial dans les prochains jours.

Mais, visi­ble­ment, pour Toni Nadal, le forfait du double tenant du titre Porte d’Auteuil semble déjà acté au vue de ses récentes décla­ra­tions au micro de la radio espa­gnole, Onda Cero.

« À son âge, il ne doit pas prendre de risques, il lui reste encore de nombreuses années devant lui et il vaut bien mieux faire preuve de prudence (…) En général, on ne conseille pas de reprendre la compé­ti­tion si la bles­sure n’est pas complè­te­ment guérie, et je pense que c’est ce qu’il va faire. C’est dommage, car il avait de grandes chances de remporter à nouveau le titre. C’est dur pour lui, mais je pense qu’il fait preuve d’in­tel­li­gence en privi­lé­giant sa carrière plutôt que son envie de jouer immé­dia­te­ment. Il n’a pas besoin de forcer. Même si les choses ne se sont pas tout à fait bien passées lors des trois derniers tour­nois, l’année est déjà très bonne pour lui. Il a déjà remporté un Grand Chelem. Si on lui dit que sa parti­ci­pa­tion n’est pas certaine, il ne parti­ci­pe­rait pas car, de plus, à ce niveau, il faut être en très bonne forme pour rendre au niveau qui vous corres­pond. Mieux vaut ne pas forcer. »