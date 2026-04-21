Si l’on sent bien dans les mots de Carlos Alcaraz que ses chances de participer à Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin) se sont considérablement réduites suite à sa blessure au niveau du bras droit, il n’y a encore rien d’officiel d’autant qu’il reste encore du temps et que l’Espagnol passera un examen crucial dans les prochains jours.
Mais, visiblement, pour Toni Nadal, le forfait du double tenant du titre Porte d’Auteuil semble déjà acté au vue de ses récentes déclarations au micro de la radio espagnole, Onda Cero.
« À son âge, il ne doit pas prendre de risques, il lui reste encore de nombreuses années devant lui et il vaut bien mieux faire preuve de prudence (…) En général, on ne conseille pas de reprendre la compétition si la blessure n’est pas complètement guérie, et je pense que c’est ce qu’il va faire. C’est dommage, car il avait de grandes chances de remporter à nouveau le titre. C’est dur pour lui, mais je pense qu’il fait preuve d’intelligence en privilégiant sa carrière plutôt que son envie de jouer immédiatement. Il n’a pas besoin de forcer. Même si les choses ne se sont pas tout à fait bien passées lors des trois derniers tournois, l’année est déjà très bonne pour lui. Il a déjà remporté un Grand Chelem. Si on lui dit que sa participation n’est pas certaine, il ne participerait pas car, de plus, à ce niveau, il faut être en très bonne forme pour rendre au niveau qui vous correspond. Mieux vaut ne pas forcer. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 14:44