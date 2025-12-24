« On m’a dit que le clan Alcaraz avait proposé un contrat à Ferrero et qu’il devait répondre sous 48 heures. C’est un peu étrange, après sept ans de colla­bo­ra­tion, d’être poussé à prendre une telle déci­sion dans l’urgence », a estimé Toni Nadal, quelques jours après la sépa­ra­tion surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Également inter­rogé sur la possi­bi­lité que Ferrero ait été licencié sans la vali­da­tion du numéro 1 mondial, l’oncle de Rafa a immé­dia­te­ment réfuté cette hypothèse.

« Il est impos­sible que Ferrero ait été licencié sans l’in­ter­ven­tion et l’ap­pro­ba­tion d’Alcaraz. Bien sûr que rien ne se fait sans l’approbation de Carlos », a déclaré Toni Nadal chez nos confrères de Clay avant d’ex­pli­quer en revanche que la déci­sion ne venait proba­ble­ment pas direc­te­ment de lui. « Pour être clair, je ne pense pas que ce soit une déci­sion d’Alcaraz, il est normal qu’Alcaraz ait donné son avis, c’est lui le joueur. Dans son esprit, le plus impor­tant est que le tennis se passe bien. »