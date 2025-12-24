« On m’a dit que le clan Alcaraz avait proposé un contrat à Ferrero et qu’il devait répondre sous 48 heures. C’est un peu étrange, après sept ans de collaboration, d’être poussé à prendre une telle décision dans l’urgence », a estimé Toni Nadal, quelques jours après la séparation surprise entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Également interrogé sur la possibilité que Ferrero ait été licencié sans la validation du numéro 1 mondial, l’oncle de Rafa a immédiatement réfuté cette hypothèse.
« Il est impossible que Ferrero ait été licencié sans l’intervention et l’approbation d’Alcaraz. Bien sûr que rien ne se fait sans l’approbation de Carlos », a déclaré Toni Nadal chez nos confrères de Clay avant d’expliquer en revanche que la décision ne venait probablement pas directement de lui. « Pour être clair, je ne pense pas que ce soit une décision d’Alcaraz, il est normal qu’Alcaraz ait donné son avis, c’est lui le joueur. Dans son esprit, le plus important est que le tennis se passe bien. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 16:05