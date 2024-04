Après être revenu sur le forfait de son neveu pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo et avoir évoqué la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Toni Nadal, lors de son entrevue avec le média espa­gnol EFE, s’est égale­ment prononcé sur les chances de Rafa de réaliser quelque chose de grand sur les prochains JO qui se tien­dront du 26 juillet au 11 août à Paris.

« S’il arrive à récu­pérer et qu’il est en forme, je pense qu’il peut gagner une médaille aux Jeux olym­piques de Paris. C’est diffi­cile, mais on ne peut pas l’ex­clure des favoris. Et concer­nant Roland‐Garros, avant, quand Rafael jouait régu­liè­re­ment, il y avait un favori. Maintenant, il y en a plusieurs et je fais confiance à Rafael pour être dans ce groupe. »