Toni Nadal adore faire parler de lui depuis qu’il a pris ses distances avec le circuit et multi­plie les inter­ven­tions dans la presse ou à la radio.

Interrogé par Radio Esta Noche à propos du sacre de Carlos Alcaraz aux ATP Finals, l’oncle et ancien entraî­neur de Rafael Nadal a expliqué pour­quoi son neveu n’avait jamais réussi à remporter ce tournoi, l’un des rares titres manquant à son immense palmarès.

L’Espagnol a même révélé avoir tenté à plusieurs reprises de convaincre l’ATP de modi­fier la surface du tournoi afin d’offrir au Majorquin des condi­tions de jeu plus favorables.

🎙️Toni Nadal



« Rafael Nadal llegaba siempre muy al límite a este torneo y sobre todo las condi­ciones de la pista no eran las idóneas para él »



« Alguna vez me quejé a la ATP y les dije que alguna vez podrían cambiar la super­ficie, hacer este torneo en tierra » pic.twitter.com/Yoyj3e7Jrg — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) November 23, 2026

« Rafael Nadal arri­vait toujours très à la limite à ce tournoi et surtout les condi­tions de la piste n’étaient pas idéales pour lui. J’ai parfois protesté auprès de l’ATP et je leur ai dit qu’ils pour­raient parfois changer la surface, orga­niser ce tournoi sur terre battue », a déclaré Toni Nadal.