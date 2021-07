Dans sa chro­nique à El Pais, Toni Nadal est revenu sur la défaite de Roger mais aussi sur l’idée même de la retraite des membres du Big 3 : « Je pense que lui, ainsi que Novak et Rafael, déci­de­ront de prendre leur retraite le jour où ils senti­ront qu’ils n’ont aucune chance de victoire. Et quand Roger déci­dera que ce jour est venu, j’es­père qu’il le fera en disant au revoir un par un et, au moins, des quatre tour­nois du Grand Chelem. Lui et ses millions d’adeptes méritent une autre réunion au cours de laquelle ils pour­ront lui dédier l’ova­tion et l’hom­mage pour tout ce qu’il a signifié pour notre sport. Personne comme lui n’a su allier une plas­ti­cité et une élégance dans sa frappe de balle, et dans ses mouve­ments sur le terrain, avec une effi­ca­cité diffi­cile à égaler »