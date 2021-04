Le constant de Toni Nadal semble sans appel.

Pour lui, il reste énor­mé­ment de travail à accom­plir au niveau tennis pour que Félix Auger Aliassime soit au « niveau » : « Pour l’ins­tant, nous nous débrouillons très bien. C’est un jeune homme très éduqué et correct. Il est encore au stade de l’en­traî­ne­ment, il a un grand poten­tiel et il manque d’en­traî­ne­ment au tennis pour pouvoir stabi­liser un peu plus son jeu » le constat ne peut pas être plus clair. Il est vrai que le Canadien durant une rencontre peut‐être capable du pire mais aussi du meilleur.

Le Canadien est engagé à Madrid et à Rome, deux tour­nois où Toni sera présent. L’oncle de Rafa s’est engagé à faire les 4 tour­nois du Grand Chelem et la saison euro­péenne sur terre‐battue.