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Toni Nadal : « Il est rare qu’un joueur comme Alcaraz commette une telle erreur sur une balle aussi impor­tante, même si cela est déjà arrivé à Rafa lors de plusieurs finales contre Djokovic »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Invité à revenir sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo après une finale d’une très grande maîtrise face à Carlos Alcaraz, Toni Nadal, fidèle à lui‐même, s’est montré très franc avec son jeune compatriote.

Après avoir expliqué que cette défaite face à son grand rival n’était pas bonne pour la confiance du septuple vain­queur en Grand Chelem, l’once le plus célèbre du tennis a tenu à insister sur la double faute commise par Carlitos sur la balle de premier set contre lui. 

« Les échanges d’Alcaraz avec son équipe tech­nique reflé­taient davan­tage le déses­poir et la nervo­sité du moment. Je pense qu’Alcaraz a réussi plus de premières balles qu’Alcaraz et qu’il a traversé un moment de nervo­sité où l’on ne contrôle plus ce que l’on dit. Au final, Sinner a été plus régu­lier qu’Alcaraz. Il est rare qu’un joueur comme Alcaraz commette une double faute pour concéder le set, même si cela est égale­ment arrivé à Rafa Nadal lors de plusieurs finales contre Djokovic. Cela arrive à tout le monde, mais ici, Sinner a mieux contrôlé ses émotions qu’Alcaraz. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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