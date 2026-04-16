Invité à revenir sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo après une finale d’une très grande maîtrise face à Carlos Alcaraz, Toni Nadal, fidèle à lui‐même, s’est montré très franc avec son jeune compatriote.

Après avoir expliqué que cette défaite face à son grand rival n’était pas bonne pour la confiance du septuple vain­queur en Grand Chelem, l’once le plus célèbre du tennis a tenu à insister sur la double faute commise par Carlitos sur la balle de premier set contre lui.

« Les échanges d’Alcaraz avec son équipe tech­nique reflé­taient davan­tage le déses­poir et la nervo­sité du moment. Je pense qu’Alcaraz a réussi plus de premières balles qu’Alcaraz et qu’il a traversé un moment de nervo­sité où l’on ne contrôle plus ce que l’on dit. Au final, Sinner a été plus régu­lier qu’Alcaraz. Il est rare qu’un joueur comme Alcaraz commette une double faute pour concéder le set, même si cela est égale­ment arrivé à Rafa Nadal lors de plusieurs finales contre Djokovic. Cela arrive à tout le monde, mais ici, Sinner a mieux contrôlé ses émotions qu’Alcaraz. »