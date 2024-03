Lors d’une inter­view accordée à à Radio Súper Deportivo, Toni Nadal a comparé la riva­lité entre Rafa et Federer et celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et pour l’oncle le plus célèbre de l’his­toire su sport, il existe une diffé­rence majeure.

“Nadal‐Federer es compa­rable con Cristiano‐Messi, pero con dos dife­ren­cias.



De Messi a CR7 hay más dife­rencia que de Federer a Nadal y la otra es que Rafael puede hacer lo mismo que hace Federer, en cambio Cristiano no puede hacer lo que hace Messi”.pic.twitter.com/Oir1ZFFgTZ — Golpe de Tenis (@golpedetenis) March 12, 2024

« Il est vrai que mon neveu n’a pas l’ex­cel­lence tech­nique ou l’élé­gance que Federer peut avoir, mais Rafael peut faire la même chose que Roger, alors que Cristiano ne peut pas faire ce que Messi fait. Cristiano est très bon, mais il n’a pas la capa­cité de drib­bler comme Messi l’a fait tout au long de sa carrière. Dans le cas de mon neveu, d’une manière diffé­rente, il est capable de faire les mêmes coups que Federer ».