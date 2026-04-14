Retenez bien son nom car Rafael Jodar risque de faire beau­coup parler de lui lors de cette saison sur terre battue.

Quelques jours après avoir décroché son premier titre sur le circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Marrakech, le jeune espa­gnol de 19 ans a frappé fort ce lundi pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone en balayant son compa­triote, Jaume Munar, en à peine 1h10 de jeu : 6–1, 6–2.

Doté d’une qualité de frappe impres­sion­nante, qui rappelle à certains égards celle de Jannik Sinner, l’ac­tuel 55e mondial a été encensé par Toni Nadal, récem­ment de passage sur la radio espa­gnole, Onde Cero.

« Rafa Jodar peut poser des problèmes à n’im­porte quel joueur qui l’af­fronte. Chaque fois que je vois Jodar, je le trouve meilleur… Je pense même qu’il frappe plus fort que Carlos Alcaraz », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal, visi­ble­ment sous le charme de la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, qui ne cesse de faire émerger de jeunes talents.