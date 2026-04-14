Retenez bien son nom car Rafael Jodar risque de faire beaucoup parler de lui lors de cette saison sur terre battue.
Quelques jours après avoir décroché son premier titre sur le circuit principal à l’occasion de l’ATP 250 de Marrakech, le jeune espagnol de 19 ans a frappé fort ce lundi pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone en balayant son compatriote, Jaume Munar, en à peine 1h10 de jeu : 6–1, 6–2.
Doté d’une qualité de frappe impressionnante, qui rappelle à certains égards celle de Jannik Sinner, l’actuel 55e mondial a été encensé par Toni Nadal, récemment de passage sur la radio espagnole, Onde Cero.
« Rafa Jodar peut poser des problèmes à n’importe quel joueur qui l’affronte. Chaque fois que je vois Jodar, je le trouve meilleur… Je pense même qu’il frappe plus fort que Carlos Alcaraz », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal, visiblement sous le charme de la nouvelle pépite du tennis espagnol, qui ne cesse de faire émerger de jeunes talents.
Publié le mardi 14 avril 2026 à 15:50