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Toni Nadal impres­sionné par la nouvelle pépite du tennis espa­gnol : « Je pense même qu’il frappe plus fort que Carlos Alcaraz »

Par
Thomas S
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Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Retenez bien son nom car Rafael Jodar risque de faire beau­coup parler de lui lors de cette saison sur terre battue.

Quelques jours après avoir décroché son premier titre sur le circuit prin­cipal à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Marrakech, le jeune espa­gnol de 19 ans a frappé fort ce lundi pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Barcelone en balayant son compa­triote, Jaume Munar, en à peine 1h10 de jeu : 6–1, 6–2.

Doté d’une qualité de frappe impres­sion­nante, qui rappelle à certains égards celle de Jannik Sinner, l’ac­tuel 55e mondial a été encensé par Toni Nadal, récem­ment de passage sur la radio espa­gnole, Onde Cero.

« Rafa Jodar peut poser des problèmes à n’im­porte quel joueur qui l’af­fronte. Chaque fois que je vois Jodar, je le trouve meilleur… Je pense même qu’il frappe plus fort que Carlos Alcaraz », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal, visi­ble­ment sous le charme de la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, qui ne cesse de faire émerger de jeunes talents. 

Publié le mardi 14 avril 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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